15 Temmuz ana davasında 12 müebbet

15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ana davasında karar açıklandı. Dördü eski general 12 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul’daki eylemlerden sorumlu tutulan dört general, yedi albay, iki yarbay ve bir binbaşının yargılandığı ana darbe davasında karar çıktı. İstanbul’daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Kartal’da bulunan İstinaf Mahkemesinde gördüğü davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Çok sayıda müşteki de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse ve eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan bazıları ayrıca darbe girişimi gecesi İstanbul’da meydana gelen ölümlerden dolayı 87’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanıklar, ayrıca çeşitli suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.