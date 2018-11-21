'1,5 milyon kişi işsiz kalabilir'

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, inşaat sektörüyle ilgili yazarak 'Sektörün elindeki işleri bitirdiğinde yapacak yeni iş nerede ise yok gibi. 2 milyon çalışanın (eğer aynı orantıda ise) daire yapımındaki düşüşe bakıldığında yaklaşık 1,5 milyonu işsizler ordusu için potansiyel oluşturuyor' dedi.

Karar gazetesinde yazan İbrahim Kahveci, açıklanan "Yapı Ruhsat" verilerini yorumladı.

Kahveci, geçtiğimiz yılın Temmuz-Eylül döneminde 524 bin daire için ruhsat alındığını, bu yıl bu rakamın 135 bine düştüğünü açıkladı.

Yazıda ruhsatların dörtte bire indiği belirtilerek, sektörde çalışan 2 milyon kişiden 1,5 milyonunun var olan işler bitince işsiz kalabileceğini öne sürdü.

'AÇIKLANAN VERİLER BUNU GÖSTERİYOR'

Kahveci'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bakın dün “Yapı Ruhsat” verileri açıklandı. Gelin biraz buna detaylı bakalım.

Geçen yıl Temmuz-Eylül arasında 524 bin dairelik bina yapmak için ruhsat (bina yapımı için ilk izin) alan inşaat firmaları bu yıl aynı üç aylık dönemde sadece 135 bin daire yapmak için ruhsat almış. Olayı biraz daha değişik ifade edelim: Geçen yıl 3. çeyrekte 4 daire yapmak için izin alan inşaatçılar artık 1 daire yapacaklar.

Konut (ikamet amaçlı) bina yapımında bu yılın ilk 9 ayında ruhsat başvurusu da yüzde 60 daralmış oldu.

Kısaca ‘harç bitti - yapı paydos’ hali söz konusu.

Hatırlarsanız bir kaç aydır inşaat işinin epey bir süre daha canlanmasının zor olduğunu yazıyordum. Açıklanan veriler bunu net gösteriyor.

Gösteriyor da bizim şimdi düşünmemiz gereken başka bir şey var. Bu inşaat sektöründe 2 milyonun üzerinde çalışan var.

Sektörün elindeki işleri bitirdiğinde yapacak yeni iş nerede ise yok gibi. 2 milyon çalışanın (eğer aynı orantıda ise) daire yapımındaki düşüşe bakıldığında yaklaşık 1,5 milyonu işsizler ordusu için potansiyel oluşturuyor."