15 CHP'li vekil istifa edip İyi Parti'ye geçiyor!

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçeceği açıklandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay kararı doğruladı.

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçeceği duyuruldu.

CHP'li vekillerin İyi Parti'ye geçmesi, İyi Parti'nin seçimler için "B planı" olarak gündeme gelmişti.

CHP ve İyi Parti'nin yapılan görüşmeler neticesinde anlaştığı açıklandı.

Bu hamle ile İyi Parti'nin TBMM'de grup kurarak seçime girmesinin sağlanacağı belirtildi.

CHP'DEN DOĞRULAMA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da TBMM'de yaptığı basın açıklamasında bu haberi doğruladı.

Altay 15 vekilin "demokrasi için İYİ Parti'ye geçme kararı aldığını" söyledi.

Altay, vekillerin 'demokrasiye yönelik gaspa zırh olduklarını' söyledi.

GEÇECEK İSİMLER

İşte İyi Parti'ye geçecek vekiller:

İŞTE AÇIKLANAN İLK İSİMLER:

Balkıkesir Milletvekili Ahmet Akın

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu

Tufan köse

Tacettin bayır

Çetin Arık

Ünal Demirtaş

Ömer Fethi Gürer

Mustafa Tuncer

Erkan Aydın