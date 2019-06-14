15-16 Haziran'ın yıldönümünde Gazi Semt Evi açılıyor

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 49. yıldönümünde, İstanbul Gazi Mahallesi’nde Semt Evi açılıyor.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Eylül ayında düzenlediği “Emekçilere!” başlıklı konferansında açılması kararlaştırılan Semt Evleri'nin bir yenisi, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 49. yıldönümü anmasıyla, İstanbul Gazi Mahallesi’nde açılıyor.

16 Haziran Pazar Günü açılacak Gazi Semt Evi’nde, sinema atölyeleri ve film gösterimleri, ebeveyn okulları, yaz okulları, çocuk atölyeleri, işçi ve aydınlanma okulları düzenlenmesi planlanıyor.

Son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan semt evinin açılış etkinliği, 16 Haziran Pazar günü Saat 17.00’de yapılacak.

TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler ve TKP İstanbul İl Komitesi üyesi Zehra Güner Karaoğlu’nun da katılacağı açılışa, Ufuk Karakoç, Yapıcılar ve Süleyman Can Arslanyürek müzikleriyle eşlik edecek.

Adres: Gazi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, 1368 Sokak, No: 4/2 Sultangazi / İstanbul