15-16 Haziran'ın yıl dönümünde Gebze'de 'Bu Düzen Değişmeli' buluşması

15-16 Haziran 1970'deki büyük işçi direnişinin yıl dönünümde Gebze'de büyük bir buluşma gerçekleştirilecek.
Buluşmaya tiyatro sanatçısı ve İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Orhan Aydın, Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan, büyük direnişin tanıkları, Flormar'ın direnişçi işçileri ve müzisyen Ufuk Karakoç katılacak.
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 48.yıldönümünde
"Bu Düzen Değişmeli" Gebze buluşması @orhanaydin6@mtozkoparan1#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/7cT6JtbcXx
— TKP (@tkpninsesi) 12 Haziran 2018