14 milyar TL değerindeki 5 projeye teşvik kararı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre 14 milyar TL değerindeki 5 büyük yatırıma teşvik getirildi. Teşviklerden yararlanan firmalar arasında Kalyon, Baykar Makina ve TUSAŞ bulunuyor.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı imzalı karara göre 14 milyar TL değerindeki 5 büyük yatırıma teşvik getirildi.

KALYON, BAYKAR VE TUSAŞ DA YARARLANACAK

Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlar arasında; Adana’da Ceyhan Polipropilen AŞ tarafından gerçekleştirilecek 8,2 milyar lira sabit yatırım tutarlı polipropilen üretim tesisi, Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri AŞ tarafından gerçekleştirilecek 1,99 milyar lira sabit yatırım tutarlı güneş paneli üretim tesisi, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından gerçekleştirilecek 1,4 milyar TL sabit yatırım tutarı rüzgâr tüneli tesisi, Bursa'da Asil Çelik AŞ tarafından gerçekleştirilecek toplam sabit yatırım tutarı 852 milyon TL olan makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretimi tesisi ve İstanbul’da Baykar Makina Sanayi AŞ tarafından gerçekleştirilecek 600 milyon lira sabit yatırım tutarlı insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi bulunuyor.