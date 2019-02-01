1,4 milyar net zarar açıklayan Türk Telekom yalan mı söylüyor?

Önceki gün 2018'deki mali tablosunu açıklayan Türk Telekom, 1,4 milyar lira net zarar ettiğini duyururken, çalışanlara gönderilen mailde aksi yönde bir 'başarı hikayesi' yer aldı. Bu başarı hikayesinin nasıl geldiği ise sır değil...

Türk Telekom, 2018 yılındaki mali tablosunu açıklarken, 1,4 milyar lira net zarar ettiğini duyurmuştu.

Bu mali tablonun ardından Telekom'un CEO'su Paul Doany, çalışanlara bir mail göndererek 2018'in mali açıdan ne kadar başarılı geçtiğini anlattı.

Rekor büyümenin sağlandığı, abone sayısında son yılların en büyük artışının yakalandığının belirtildiği mailde, 2018'de 4,3 milyon yeni abone kaydedildiği, abone sayısının 46 milyona yükseldiği ifade edildi.

Mobilde de 1,9 milyon artışla 21,5 milyon aboneye ulaşıldığı duyurulurken, 20,4 milyar gelir, 8,4 milyar FAVÖK ve 4,1 milyar TL yatırım harcaması yapıldığı açıklandı.

20,4 MİLYAR GELİR VAR AMA...

Telekom bir yandan çalışanlara 2018'de onlar üzerinden ne kadar para kazandığını anlatırken, 2018'de daha fazla kar için işsiz bıraktığı emekçilere ise değinmedi.

Türk Telekom, bünyesinde bulunan taşeron firmada çalışan 55 işçiyi sendikalı olmak istediği için yılbaşının öncesinde işten çıkarmıştı.

Telekom'un gelirinin en büyük nedenlerinden olan çağrı merkezi çalışanları da çalışma koşullarına isyan etmiş, yaşananları soL'a anlatmıştı:

İŞTE CEO'NUN GELİR MEKTUBU