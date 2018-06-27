14 ilde oylar yeniden sayılıyor

YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı.
- Buna göre Düzce, Malatya, Aydın, Hatay, Elazığ, Edirne, Burdur, Niğde, Bartın, Muğla, Balıkesir, Muş ve Hakkari'de milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi.
- Kütahya'nın Gediz ilçesinde ise cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz geldi.
- Düzce'de AKP tarafından yapılan itiraz üzerine merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıklarda oylar yeniden sayılmaya başlandı.
- Aydın'da ise MHP tarafından il genelindeki milletvekilliği seçim sonuçlarında "hata olduğu" gerekçesiyle oyların yeniden sayılması istendi.
- MHP, Hatay, Elazığ, Niğde merkez ilçeleri ile Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerindeki milletvekili genel seçim sonuçlarına itirazda bulundu.
- CHP, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki 10 sandığın birleştirme tutanaklarına, Edirne'nin merkez ile Keşan, İpsala, Uzunköprü ve Enez ilçelerinde geçersiz sayılan oylara itiraz etti.
- AKP, Muş, Bartın ve Muğla'daki 13 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılması için başvurdu.
- Hakkari'de de AKP ve HDP seçim sonuçlarına itiraz etti. Burdur'da ise İyi Parti geçersiz oyların yeniden sayılması talebinde bulundu.
- Kütahya'nın Gediz ilçesinde cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz da kabul edildi. AKP Gediz İlçe Teşkilatı adına Mehmet Erkan, Gediz İlçe seçim Kuruluna başvurarak 1094 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ın 204 olması gereken oy sayısının tutanağa sehven sıfır olarak yazıldığını belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi. İtirazı kabul eden ve inceleme yapan İlçe seçim Kurulu, birleştirme tutanağına sıfır olarak girilen yun 204 olması gerektiğini belirledi ve bu şekildeki düzeltmeyi yaptı.
İtirazların ilçe seçim kurullarınca 28 Haziran saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.