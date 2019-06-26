130 bin askerin terhis süreci başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı yeni askerlik sistemi kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan yeni askerlik kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni sistemde, kısa dönem uzun dönem askerlik ayrımı sona erdi.

Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü.

6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.

Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı.