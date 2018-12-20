13 ilde 'FETÖ' operasyonu: 21 gözaltı

Mardin merkezli 13 ilde, TSK içerisindeki 'FETÖ' üyelerine operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "FETÖ/PDY soruşturmaları" kapsamında operasyon yapıldı.

TSK içerisindeki "FETÖ" üyelerine yönelik operasyonda cemaatin "mahrem imamları" tarafından kullanılan "ardışık arama yöntemi" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları anlaşılan ve cemaat faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 21 cemaat üyesine yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da Mardin merkezli 11 Aralık’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi.