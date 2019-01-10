13 askerin yaşamını yitirdiği kazada büyük ihmal

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 2 yıl önce askeri helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesini hatırlatarak, 'Yüksek gerilim hatlarının yüzde 65’inde uyarı küreciği yok' dedi.

2017 yılında Şırnak'ta Cougar tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattına takılarak düşmüştü. Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 asker kazada hayatını kaybederken, olaya ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi.

TBMM KİT Komisyonu'nda, 13 askerin yaşamını yitirdiği kaza gündeme gelirken, kalkıştan üç dakika sonra meydana gelen kazanın sebepleri arasında, tellere takılan ışıldak özellikli uyarı kürelerinin bulunmayışı da gösterildi. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'de hayati önem taşıyan uyarı kürelerini Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Vekili Orhan Kaldırım'a sordu. TEİAŞ'tan gelen yazılı yanıtta, 67 bin 600 kilometrelik enerji iletim hattında yaklaşık 100 bin ikaz küresi bulunduğu, ancak 180 bin küreye daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yavuzyılmaz, Sözcü'den Deniz Ayhan'a yaptığı açıklamada, “Takılı olması gereken kürelerin yüzde 65'i eksik durumda. Bu askeri hava trafiğinin yanında, sivil hava trafiğini de olumsuz etkileyen, kaza ve can kaybı riskini arttıran bir durum. Pilotlara yüksek gerilim kablo hattı uyarısını gösteren yeni kürelerin henüz ARGE aşamasında olduğunu da öğreniyoruz. Kazalara tekrar sebebiyet vermemek için derhal bu eksiklik giderilmeli'' dedi.