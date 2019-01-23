12 yaşındaki Helin'i öldüren polis için 'kusur' tazminatı kararı

Diyarbakır İdare Mahkemesi, sokağa çıkma yasağı döneminde Sur ilçesinde polis tarafından başından vurularak öldürülen Helin Hasret Şen olayında İçişleri Bakanlığı’nı 'kusurlu' bularak, Şen ailesine 314 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Sokağa çıkma yasağı sırasında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya gönderilen ve sokakta öldürülen 12 yaşındaki Helin Hasret Şen'in ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Şen'in öldürülmesinin ardından aile, İçişleri Bakanlığı’ndan “idarenin hizmet kusurundan” dolayı tazminat talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı talebi reddederek dosyayı Diyarbakır Valiliği’ne geri gönderdi.



Bunun üzerine Helin Şen'in ailesi, “idarenin hizmet kusuruna dayanarak” İçişleri Bakanlığı aleyhine Diyarbakır 3’üncü İdare Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı mahkemeye gönderdiği savunmada, ailenin tazminat talebinin, başvurunun süresinde olmadığı için talebin reddedilmesini istedi. Bakanlık, olay hakkında başlatılan soruşturmada gizlilik kararı bulunduğu, Şen'in ölüm sebebi ve sorumluların henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın sonuçlanmadığını belirterek, adli soruşturmanın sonucunun beklenmesini, olayda personelin “terörle mücadele” kapsamında görevlerini yerine getirdiği, hizmet kusurunun bulunmadığını, bu nedenlerle davanın reddini istedi.



Mahkeme, İçişleri Bakanlığı’nın davanın açılmaması yönündeki talebini, Anayasa’nın 125'inci maddesinin ilk fıkrası, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmüne dayanarak reddetti.



Mahkeme, Şen'in anne ve babasının sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen 12 yaşındaki çocuklarını ekmek alma amacıyla göndermesinin “çocuk üzerindeki gözetim ve bakım yükümlülüğünü yerine getirmediği” dikkate alınarak yüzde 15 oranında, idarenin de yüzde 85 oranında kusurlu olduğunu belirterek, ailenin tazminat isteminin kabulüne karar verdi.



Mahkeme, Helin Şen'in annesi, babası ve kardeşlerine yasal faiziyle birlikte 314 bin TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.