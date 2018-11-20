12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.
Salı, 20 Kasım 2018 07:09

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 12 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

Atama listesi şöyle:

- Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras

- Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit

- Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı

- Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp

- Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen

- Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan

- Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay

- Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman

- Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun

- Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya

- Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık

- Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay