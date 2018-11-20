12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 12 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi.
Atama listesi şöyle:
- Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras
- Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit
- Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı
- Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp
- Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen
- Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan
- Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay
- Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman
- Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun
- Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya
- Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık
- Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay