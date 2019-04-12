12 Eylül davasında 'ortadan kaldırma' kararı

Yargıtay'ın, Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen davanın düşürülmesi kararını usul yönünden bozmasının ardından, yeniden görülen 12 Eylül davasında, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkındaki kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verildi.

Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 12 Eylül davasının mağdurları müştekiler, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve müdahil baro temsilcileri ile müşteki avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, davaya katılan tüm tarafların beyanlarının tamamlanmasının ardından kararını açıkladı. Kararında, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyan mahkeme heyeti, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki kamu davasının, sanıkların ölümleri nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti kararında, Evren ve Şahinkaya'nın mal varlıklarına el konulması ve sanıkların TSK'dan çıkarılması ile rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına hükmetti.

12 EYLÜL DAVASI 2012'DE BAŞLADI

12 Eylül davası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkında hazırladığı iddianamenin, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 10 Ocak 2012'de kabul edilmesiyle başladı. Evren ve Şahinkaya, savunmalarında, suçlamaları kabul etmeyerek, kurucu iktidar olduklarını, mevcut mahkemelerin kendilerini yargılayamayacağını öne sürdü. Dava devam ederken çıkan yasayla Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi kapatılınca, yargılama Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Mahkeme heyeti, 18 Haziran 2014'te Evren ve Şahinkaya'yı, 1979'da verdikleri muhtırayla 'Anayasa ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 1980'de de cebren 'Anayasa'yı tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül eden TBMM'yi ıskat ve cebren men' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, takdiri indirimle cezayı ömür boyu hapse çevirdi. Evren ve Şahinkaya hakkında, Askeri Ceza Kanunu'nun 'askeri rütbelerin sökülmesi'ne ilişkin 30'uncu maddesinin de uygulanmasına karar verildi. Sanık avukatları kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay'da iken Evren, 10 Mayıs 2015'te 98 yaşında, Şahinkaya da 9 Temmuz 2015'te 90 yaşında hayatını kaybetti. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, temyiz incelemesinde, sanıkların ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

YARGITAY USUL YÖNÜNDEN BOZMUŞTU

Dosyayı yeniden görüşen yerel mahkeme, karara uyarak düşme kararı verdi ve dosya tekrar Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bu kez usul yönünden bozdu. Bozma kararında, gerekçe ile hüküm arasında karışıklığa neden olunmasının kanuna aykırı olduğu belirtilmişti.