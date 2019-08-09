110 mahkum zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi’nde akşam yemeğinde yedikleri yemekten 100’den fazla mahkum zehirlendi.

Zongulda’ta bulunan Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 110 tutuklunun kusma ve ishal şikayeti üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi, 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

​GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ​

Zonguldak’ın Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 110 mahkum ve tutuklu, kusma ve ishal şikayetiyle revire başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine cezaevine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontroller sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen 14 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​SAĞLIK EKİPLERİ CEZAEVİNDE​

Vali Erdoğan Bektaş, olaya ilişkin yaptığı açıklamada “110 kadar ishal vakası var. Sağlık ekipleri cezaevinde. 14 kişi hastaneye sevk edildi. Olaya müdahale ediliyor. Hayati tehlike yok. Gelişmelere göre takip ediyoruz” dedi. Bektaş, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

