11 yıldır değişmeyen tek bakan neden kabine dışı kaldı?

Her konuşmasında icraatlarını Erdoğan’ın talimatıyla yaptığını dile getiren Erdoğan’ın 24 yıllık yol arkadaşı Veysel Eroğlu 11 yıllık bakanlık koltuğunu Bekir Pakdemirli’ye devretti…

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun adı, iki gün öncesine kadar yeni kabinede yer almasına kesin gözüyle bakılanlar arasında anılıyordu. Ancak tarım bakanlığı ile birleştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yeni adı ‘Tarım ve Orman Bakanlığı’ olarak değiştirilirken, yeni bakan ise Bekir Pakdemirli oldu. 2007’de o dönem adı Çevre ve Orman Bakanlığı olan kurumun başına getirilen Veysel Eroğlu, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu güne vazgeçmediği isimlerin başında geliyordu. Altı kez üst üste bakanlık koltuğuna oturan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erdoğan’ın kurduğu yeni kabinede yer almadı. İlginç açıklamaları ve müjdeleriyle AKP hükümetlerinin en çok tartışılan bakanlarından biri olan Veysel Eroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte görevini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye devretti.

ERDOĞAN’IN 24 YILLIK ÇALIŞMA ARKADAŞIYDI

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başklanlığı döneminde, 1994 yılında İSKİ’nin başına getirildi. 2003 yılında DSİ’ye Genel Müdür olarak atanan Eroğlu, 2007’de ise Çevre ve Orman Bakanlığı’na getirildi. 2011 yılında çıkartılan KHK ile adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olan kurumu bugüne kadar yöneten Veysel Eroğlu’nun adı göletler, HES’ler ve barajlarla anıldı.

ORMANLARIN VE SULARIN ŞİRKETLERE AÇILMASININ MİMARI

Türkiye’nin su kaynaklarının enerji üretimi amacıyla özel sektöre 49 yıllığına tahsis edilmesiyle ilgili düzenlemeler Veysel Eroğlu’nun uzun bakanlık döneminde hayata geçirildi. “1000 günde 1000 Gölet” gibi fizibilite ve planlamadan yoksun popülist projelerle Türkiye’nin dört bir yanında sulama göletleri inşa ettiren Veysel Eroğlu döneminde bakanlık en çok ihale veren kamu kurumları arasına girdi. Ormancılıkla ilgili korumacı yaklaşımlar terk edilirken, Eroğlu’nun slogan haline getirdiği “Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiyoruz” söylemiyle bütün kamunun ortak değeri olan ormanların özel şirketlere tahsis edilmesi sağlandı.

ORMANLAR PARK, PARKLAR PİKNİK YERİ OLDU

Bakan Eroğlu’nun her fırsatta övünç kaynağı olarak andığı “milyarlarca fidan diktik” söylemi, madencilik, enerji, otoyol, turizm ve inşaat gibi alanlar için yok edilen ormanlık alanları geri getirmeye yetmedi. Cami avlularına dikilen fidanlar, yaklaşık 180 yıllık Türk ormancılık tarihinin Eroğlu döneminde adeta cami avlusuna sığındığının göstergesi oldu. Orta refüjlere muşmula dikerek Türkiye’nin dünyada ormanlık alanlarını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu savunan Veysel Eroğlu dönemlerinde orman algısı ‘park’ algısına indirgenirken, park algısı ise ‘piknik yeri’ne evrildi.

TABİAT PARKLARIYLA YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI

Orman ya da sit alanı niteliğindeki alanlarda yasal olarak yapılaşma mümkün olmadığı için çoğu korunan alan ‘tabiat parkı’ statüsü verilerek yapılaşmaya açıldı. Veysel Eroğlu döneminde ülkenin dört bir yanında 240 civarında doğa alanı tabiat parkı ilan edildi. Tabiat parkı ilan edilen doğal alanların toplam büyüklüğü 100 bin hektardan fazla bir alanı kapsıyor. Orman, dağ, nehir ve kıyı ekosistemleriyle, mağara, göl ve jeolojik oluşumların ‘turizm’ bahanesiyle ticari alanlara dönüşmesinin yasal alt yapısını hazırlayan bu düzenlemeler AKP hükümetlerinin koruma kavramına bakışını da özetliyor: ‘Bütün kamuya ait ortak değer olan doğal varlıkların, kamu kaynakları da heba edilerek kısa vadeli kazançlar uğruna yok edilmesi.

‘MÜTEAHHİTLER BİZİM ORTAKLARIMIZ’ SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINDI

2003 yılında Türkiye İnşaat Sanayicileri ve İşverenleri Sendikası’nın toplantısında konuşan Veysel Eroğlu, “Müteahhitlik firmaları bizim hasmımız değil. Onlar bizim ortaklarımız. Geçenlerde HES’i yapan bir firma geldi, ‘Merhaba ortağım’ dedi. Ben birden bire şok oldum. Dedi ki, ‘Yok öyle şahsi ortaklık değil, biz HES’lerden dolayı ihale yapıyoruz, katkı payı veriyoruz neredeyse yüzde 50’sini devlete ödüyoruz. Dolayısıyla ortaklık bu ortaklık” ifadelerini kullanmıştı.

HER UYGULAMA İÇİN TÖREN, HER TÖRENDE KONUŞMA TUTKUSU

Görev süresi boyunca Müteahhit firmalarının ortağı gibi davranan Veysel Eroğlu’nun Türkiye’nin dört bir yanında projelerin mağdur ettiği insanlara ise dış güçlerin maşası muamelesi yapması hafızalardan silinmedi. Bakanlığı’nın ve bağlı kurumların olanaklarını kullanarak en çok açılış ve temel atma töreni yapan bakanların başında gelen Veysel Eroğlu’nun uğruna ‘tören’ düzenlediği uygulamalar arasında orman köylülerine verilen sertifikalar da yer aldı. Bir tür kurs bitirme belgesi olan ORKÖY sertifikalarının dağıtımı için bile büyük törenler düzenletmeyi alışkanlık haline getiren Veysel Eroğlu, fidan dağıtımından dere ıslahı projelerine her türlü rutin bakanlık faaliyetini vatandaşın gözünde dünyanın en önemli projesi gibi sunmasıyla tanındı.

DOĞAL ZENGİNLİKLER YOK EDİLİRKEN BOZKIRDA BİTKİ MERKEZİ AÇILDI

Afyonkarahisar milletvekili olan Veysel Eroğlu, AKP hükümetlerinde memleketine en fazla yatırım aktaran bakanlardan biri oldu. Tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden oldukça zengin olan Toroslar, Doğu Karadeniz ve Ege’deki bir çok doğal alan yok edilirken bozkır ekosisteminin hüküm sürdüğü Afyonkarahisar’a Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi kuran Eroğlu, kamu kaynaklarının coğrafi gerçekliklere göre değil, siyasi yatırım aracı olarak kullanan bakanlardan biri oldu. Eroğlu’nun Afyonkarahisar’da uyguladığı projelerden biri de denize kıyısı olmayan kentte yapay plaj inşa ettirmek oldu.

19 GÜNDE 13 GÜN MEMLEKET ZİYARETİ ŞOVU

Veysel Eroğlu’nun seçim bölgesini en fazla ziyaret eden bakanlardan biri olması da dikkat çekiyor. 2 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında geçen 19 günün 13 gününde Afyonkarahisar’da onlarca ayrı tören düzenleten Veysel Eroğlu’nun konuşmalarında Recep Tayyip Erdoğan’ı mitleştiren vurgular öne çıkarken Türkiye’nin dünyanın en güçlü devletlerinden biri olduğu fikri işlenmesi dikkat çekiyor. Yaptığı her icraatı anlatırken “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yaptığı” vurgusunu işleyen Eroğlu’nun üslubu, son 11 yılda neden değişmeyen tek bakan olarak kaldığı sorusuna yanıt niteliğinde. Terör, dış güçler ve faiz lobisi, şer odakları gibi nitelemeleri çok sık kullanan Veysel Eroğlu’nun zaman zaman bölgedeki hava durumu hakkında bilgiler aktarması da akıllarda kalan hitap yöntemlerinden biri.

VEDA KONUŞMASINDA BİLE KONUŞMA GELENEĞİNİ BOZMADI

Görevini yeni Bakan Bekir Pakdemirli’ye devreden Veysel Eroğlu’nun tarzı veda törenindeki konuşmasında da değişmedi. DSİ Genel Müdürlüğü’nün bakanlık bünyesindeki dört yatırımcı kuruluşun en büyüğü olduğunu dile getiren Eroğlu, Erdoğan'ın talimatıyla 2003'te DSİ Genel Müdürü olarak göreve başladığını anımsattığı devir teslim konuşmasında şunları dile getirdi: "Türkiye'de ilk defa yap-işlet-devret sisteminin önünü açarak su kullanma anlaşması projeleriyle baraj ve hidroelektrik santrali yapımını özel sektöre açtık. DSİ büyük barajlar inşa etti. Şu anda dünyada en çok baraj ve gölet inşa eden bir kurum olarak tarihe geçtik. 525 baraj, bin göletle bir destan yazdık. Ayrıca 518 hidroelektrik santrali yaptık."