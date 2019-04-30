11 yaşındaki çocuğu darp eden sürücü serbest kaldı

Aracına erik çekirdeği attığı için bir çocuğu darp ettiği belirtilen sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Tuzla’da 11 yaşındaki bir çocuğu darbeden kişi yakalandı. Sürücü, “otomobiline erik çekirdeği attığı” gerekçesiyle çocuğa şiddet uygulayan görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen sürücü, elektronik kelepçe takılması ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek U.Ö.’nün kimliğini tespit etti. U.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardında Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

İfadesi alınan U.Ö., “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, U.Ö’nün üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunmasına rağmen, atılı suçun kanunda öngörülen cezası, sabit ikametgah sahibi olması, adli kontrol tedbiri ile beklenilen faydanın sağlanabileceği gerekçeleriyle tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

'BİRİSİNİ YAKALADIM, BİRKAÇ TOKAT ATTIM'

Hakimlik, şüpheli hakkında “elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek” ve “yurt dışına çıkmamak” şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Şüpheli U.Ö’nün hakimlikteki beyanında, “Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olacağını söyleyince ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Zaten çocukları bırakacaktım. Çok pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde arkadaşlarıyla erik yiyen 11 yaşındaki çocuk çekirdeklerini yola attı.

Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan adam çocuğu kovalayıp yakaladı.

İlk önce yumruk atan U.Ö. yere düşen çocuğa daha sonra tekmeledi.