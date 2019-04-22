11 saldırgan tespit edildi, tek gözaltı yok...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edildi. Dünden bu yana gözaltı işlemi yapılmaması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün asker cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

NTV'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin bağlantısı araştırılıyor.

Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini tespit etti.

Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.

Henüz saldırıya ilişkin gözaltı işlemi yapılmadı.