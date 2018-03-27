11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanığı ortaya çıktı

11 kişinin hayatını kaybettiği Başaran Holding'e ait jetin kaza nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, kazanın bir görgü tanığı olduğu ileri sürüldü.

11 kişinin hayatını kaybettiği Başaran Holding'e ait jetin kaza nedeni halen açıklanmazken bir tanık ortaya çıktı. Aynı saatlerde İran üzerinde uçan THY uçağı pilotu, jetin gözden kaybolma anını anlattı. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, THY’ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi. Pilotun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği kaydedildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.