11. Kalkınma Planı komisyondan geçti

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Meclis’e sunulan 11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Meclis’e sunulan "11. Kalkınma Planı" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

11. Kalkınma Planı’nın, Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Plan, AKP’nin 2014 yılında kabul edilen 10. Kalkınma Planı'ndaki 2023 hedeflerini neredeyse yarısına düşürmesiyle dikkat çekiyor.

11. Kalkınma Planı'na göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedeflenirken, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleri bulunuyor.

10. Kalkınma Planı'nda belirlenen 2023 hedeflerinde GSYH’nin 2 trilyon dolara, kişi başına gelirin 25 bin dolara yükseltilmesi; ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 5’e düşürülmesi; enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi bulunuyordu.