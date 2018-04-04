11 ilde 'FETÖ' operasyonu: 21 gözaltı

11 ilde yapılan 'FETÖ' operasyonu kapsamında 21 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İzmir merkezli 11 ilde yapılan "FETÖ" operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; İzmir, Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Gaziantep, Adıyaman, Amasya, Balıkesir, Uşak ve Manisa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 35 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

Diğer 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam edildiği belirtildi. Bir şüphelinin ise önceden yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının adliyeye sevk edileceği belirtildi.