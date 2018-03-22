11 ilde 'FETÖ' operasyonu: 13 gözaltı

Karaman merkezli 11 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Cemaat'in değişik kademelerinde görev yaptığı' iddia edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Konya, Antalya, İstanbul, Burdur, Kocaeli ve Ankara’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.