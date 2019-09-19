108 sığınmacı ‘mahallelinin yardımıyla’ gözaltına alındı, kamyonla karakola götürüldü

İstanbul Bağcılar’da 108 sığınmacı gözaltına alındı, kamyonla karakola götürüldü.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde çok sayıda sığınmacı gözaltına alındı.

Mahmutbey Mahallesi’nde yaşayanlar, dün akşam saat 22.00 sıralarında polisi arayarak bir işyerinden gürültü geldiğini bildirdi.

Olay yerine gidip işyerini kontrol eden polis, burada sığınmacılarla karşılaştı. Polisin gözaltına almaya çalıştığı sığınmacılar direndi. Bazı mahallelilerle sığınmacılar arasında arbede yaşandı. Olay yerine takviye polis sevk edildi.

KAMYON KASASINDA TAŞINDILAR

Arbede sırasında kaçmak isteyen sığınmacıları mahalleli engelleyerek polise teslim etti. Toplamda 108 göçmen gözaltına alınarak kamyonla karakola götürüldü.