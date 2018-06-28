107 bin nüfuslu ilçenin nereye taşınacağı belli oldu

OHAL kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınması kararı alınmıştı. İlçenin 'deprem riski' gerekçe gösterilerek taşınacağı yer belli oldu.

AKP'nin çıkardığı bir KHK ile taşıma kararı aldığı Bursa'nın Gemlik ilçesi için yeni yerleşim yerleri belirlendi.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Düzenleme, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 7269 sayılı kanunun geçici 25. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Gemlik ilçesi için uygun bulunan yeni yerleşim yeri, 266,05 hektar olarak belirlendi.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un Geçici 25'inci maddesi şöyle:

"Bursa ili Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir."