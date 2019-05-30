102 yıllık İnci Deri için 'iflas davası açıldı' iddiası

102 yıllık İnci Deri, borçlarını ödeyemediği için icralık oldu. Şirket hakkında iflas davası açıldığı öne sürüldü.

5'i yurtdışında olmak üzere toplam 106 mağazası olan 102 yıllık İnci Deri'nin borçlarını ödemekte zorluk çektiği, yazdığı birçok çekin karşılıksız çıktığı ve şirketin icralık olduğu öğrenildi.

Konuya yakın kaynaklar, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde şirket hakkında iflas davası açıldığını bildirdi.

'ANLAŞMAZLIKLARIN MAHKEMEYE İNTİKALİNDEN İBARET'

Cumhuriyet'in haberine göre iddialar hakkında gazetemize konuşan İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş, “Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerin finansal faaliyetlerine olumsuz yansımaları olduğunu, böyle dönemlerde nakit akışında ve ödemelerde bazı aksaklıklar olmasının alışılmadık bir durum olmadığını” söyledi.

Kızıltaş, “Söz konusu iddialar çok geniş tedarik zincirimizde yer alan birkaç üretici ile yaşanan ticari anlaşmazlıkların mahkemeye intikal etmesinden ibarettir” dedi. "Bazı üreticilerin bu dönemde sergilediği yaklaşımın sektörün geleceğine de olumsuz etkileri olabilecek sonuçlar doğurduğunu" savunan Kızıltaş, "Bu yaklaşım, durumu olduğundan daha vahim göstermenin ötesinde dayanaksız pek çok dedikodunun üretilmesine de imkân tanıyor. Geçmiş tecrübelerimiz, bu zor dönemlerin sektörel uzlaşma ve dayanışmayla çok daha kolay aşıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AYAKKABI SEKTÖRÜ İTHAL GİRDİYE BAĞIMLI

Yüzde 45 oranında ithal girdiye bağımlı olan ayakkabı sektörü, TL'deki değer kaybı sonucu zor duruma düşmüş ve eylül 2018'de sektörde birçok şirket mali olarak zor duruma düştüğü için mahkemelere konkordato başvurusu yapmıştı.

Ayakkabı sektöründe 1938 yılında kurulmuş köklü firma Hotiç’in ardından yine geçmişi 1948 yılına dayanan bir diğer büyük firma Yeşil Kundura da konkordato talep etmişti.