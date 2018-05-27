'101 kişi Ali Koç FETÖ'cü diye suç duyurusunda bulunmuş'

Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç, 101 kişinin kendisi hakkında 'FETÖ'cü diye suç duyurusunda bulunduğunu söylerken, 'Kapalı zarfla hakkımda suç duyurusu yapmışlar. Bire bir aynı evrak, Cumhurbaşkanlığı'na suç duyurusunda bulunmuşlar. Evrağın içeriği, 3 Temmuz'u ben yönetmişim, polislere emirleri ben vermişim gibi gibi birçok iddia. Deli saçması bir şey' dedi. Koç, Erdoğan'dan randevu talep ettiğini de açıkladı.

Fenerbahçe'nin başkan adayı olan Ali Koç, Aziz Yıldırım'la aralarında yaşanan gerilime ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

"Benim hakkımda suç duyurusu yapılmış. Kapalı zarfla hakkımda suç duyurusu yapmışlar. Bire bir aynı evrak, Cumhurbaşkanlığı'na suç duyurusunda bulunmuşlar. Evrağın içeriği, 3 Temmuz'u ben yönetmişim, polislere emirleri ben vermişim gibi gibi birçok iddia. Deli saçması bir şey. Hiç üstünde durmadım. Başkanımız kapalı kapılar arkasında benim bir FETÖ projesi olduğumu anlattıklarını söylediler" diyen Koç, "Ben bu işi ciddiye almaya başladım. Türkiye'de iki adama para verirsiniz, gizli tanık dersiniz, çık işin içinden. Genelkurmay başkanımız İlker Başbuğ bir terörist tanık yapılarak cezaevine girdi. Ben bu durumu ciddiye almak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Koç, "Aziz Yıldırım ne amaçlıyor anlamıyorum. Ben başkana bir kez daha sesleniyorum. Çıkalım televizyona açıklayalım. İkimizden biri yalan söylüyor. Çıksın ortaya. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedim. Randevu verilmedi henüz" diye konuştu.