100 gün 'performansı'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta '100 günlük eylem planı'nı açıkladı, Cumhurbaşkanlığı, tek tek bakanlıklar, Cumhurbaşkanı'na bağlı kurumlar için maddeler halinde açıklanan eylem planları, yeni sistemin yapısıyla da uyumlu şekilde 'ölçülebilir' hedeflerden oluşuyor ve akla şirketlerde belirlenen KPI'ları ('anahtar performans göstergeleri') getiriyor. İçişleri Bakanlığı 18 kilometre sınır duvarı örecek, Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışından getirdiği öğrenci sayısını artıracak. Nicel hedeflerin yanısıra eylem planı bir de işçi düşmanlığında 'elle tutulur' somutlukta ve net: Arabuluculuk dayatması artacak, 'işçi-işveren' ilişkilerini düzenleyen bakanlık artık daha çok 'aile işleri'ne bakacak...

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