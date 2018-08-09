100 gün 'performansı'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta "100 Günlük İcraat Programı"nı canlı yayında açıkladı. Cumhurbaşkanlığı, 16 bakanlık ve 5 cumhurbaşkanlığına bağlı kurumu kapsayan 400 maddeden oluşan hedefler, büyük ölçüde "ölçülebilir" hedeflerden oluşuyor. Bakanlıklar ve kurumlar için 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarının Kasım sonunda tamamlanacağı her birin somut hedefi. Ki sözü edilen Plan'ın daha önce Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 Yıllık Kalkınma Planlarının yerini aldığı görülüyor. Fazlasıyla "elle tutulur" somutlukta olması gözetilen hedefler, şirketlerde bölümlere ve kişilerin performansını ölçmeye yönelik geliştirilen "anahtar performans göstergeleri"ni ("key performance indicator") fazlasıyla hatırlatıyor. Dış politika, adalet, iç işleri gibi başlıklarda bile duvar örmekten, arabuluculuk dayatmasının artırılmasına özünde "işçi düşmanı" ama her biri kilometrelere, dosya sayısına indirgenmiş hedefler belirlenmiş. Bir dizi rakamın uçuştuğu eklektik hedefler, hukuksuzluklar, eşitsizlikler, dinselleşme, piyasalaşmayı tamgaz devam ettirme kararlılığını ortaya koyuyor.
soL Haber tek tek kurumların hedeflerini ele alıyor.