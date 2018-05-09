100 bin imzada son gün: Kesin liste 13 Mayıs'ta açıklanacak

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen 4 kişi için imza verme sürecinde son güne girildi. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs'ta YSK tarafından açıklanacak.

100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmak için 4 Mayıs Cuma günü başlayan imza sürecinin son gününe girildi.

Adayların şu ana kadar topladıkları imza sayısı şöyle:

Meral Akşener: 246 bin 659

Temel Karamollaoğlu: 160 bin 947

Doğu Perinçek: 97 bin 088

Vecdet Öz: 2 bin 505

Partilerin grup kararıyla aday gösterdikleri isimler ise Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş oldu.

KESİN LİSTE 13 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.