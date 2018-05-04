100 bin imzada ilk gün: Üç saatte 65 bin imza verildi

Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuran Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz için imza verme işlemi bu sabah başladı.

24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler için imza verme işlemi başladı.

Bu sabah saat 08:00'da başlayan işlemler 9 Mayıs akşamı saat 20:00'a kadar sürecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, imza veren her vatandaş; kuruldan imza attığına dair bir de belge alıyor. Bu belgelerin üzerinde yazan başvuru rakamına göre saat 11:00 itibariyle Türkiye genelinde 65 bin vatandaş, adaylar için imza verdi. Ancak hangi adaya kaç imza verildiği ise bilinmiyor.

Öte yandan seçim kurulları önünde İyi Parti, Saadet ve Vatan Partisi’nin temsilcileri de bulunuyor. Bu temsilciler; binadan çıkan vatandaşlara “Kim için imza verdiniz?” diye sorup, kendi adaylarına verilen imza sayısını takip etmeye çalışıyorlar.