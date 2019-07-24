10 soruda Lozan gerçekleri: Lozan hakkında ne 'bilmiyoruz'?

Geçtiğimiz yıllarda AKP tarafından 'hezimet' olarak yeniden gündeme getirilen Lozan Antlaşması, soL tarafından tüm yönleriyle masaya yatırılmış ve geniş kapsamlı bir dosya hazırlanmıştı. Antlaşma'nın 96. yılında soL'un Lozan dosyasını bir kez daha okurların ilgisine sunuyoruz.

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde, TBMM temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından imzalanan Lozan Antlaşması'nın üzerinden 96 yıl geçti.

AKP tarafından 'hezimet' olarak yeniden gündeme getirilen Lozan Antlaşması, soL tarafından tüm yönleriyle masaya yatırılmış ve geniş kapsamlı bir dosya hazırlanmıştı.

Antlaşma'nın 96. yılında soL'un Lozan dosyasını bir kez daha okurların ilgisine sunuyoruz.