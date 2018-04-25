10 maddelik uyum paketi Meclis’te kabul edildi

"Uyum yasaları" olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif, önceki gün akşam TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilip hızla genel kurula sevk edilmişti.

İHA