10 imam hatipliden sadece biri üniversiteye girebildi

AKP'nin tüm olanakları seferber ettiği imam hatipliler başarısız sonuçlar almaya devam ediyor. Gelen sonuçlara göre 10 imam hatipliden sadece biri 4 yıllık üniversiteye girebildi. Öte yandan yabancı dilde eğitim veren özel liselerde lisans bölümleri için başarı oranı yüzde 36’ya düşerken, 164 bin 694 öğrencinin mezun olduğu diğer özel liselerde de başarı oranı yüzde 26’ya düştü.

Yüzlerce milyon lira harcansa da imam hatip liseleri 2019 üniversite yerleştirmelerinde yine sonda kaldı. 650 bine yakın öğrencinin tercih yapmadığı yerleştirme sürecinde öğrencilerin üniversite, bölüm, devlet, özel ayrımı yapmaksızın yerleşebilmek adına tercih yapması dikkat çekti. Üniversitelerde 2017’de yüzde 76 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 91’e yükseldi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, 243 bin 380 imam hatip lisesi mezunundan sadece 36 bin 256’sı üniversitelerin lisans bölümlerine yerleşebildi. İmam hatipler için lisans başarı oranı yüzde 14’e geriledi. Okul türleri arasında açıköğretim fakültesini en çok tercih edenlerin imam hatipliler olması da dikkat çekti. 30 bin 821 imam hatipli önlisans, 20 bin 573 imam hatipli de açıköğretime yerleştirildi.

5 LİSELİDEN DÖRDÜ DIŞARDA

Öğrenim durumuna göre üniversitelere yerleşen adaylar incelendiğinde, lise son sınıfı bu yıl tamamlayarak mezun olan öğrencilerin yerleşmedeki düşüklüğü dikkat çekti. Son sınıfta okurken YKS’ye başvuran 983 bin 701 adaydan sadece 174 bin 945’i lisans bölümlerine yerleşebildi. Liselilerin 105 bini de önlisans bölümlerine yerleşebildi. Önceki yıllarda yerleşememiş 916 bin 601 adaydan da 181 bin 879’u bu yıl üniversite hayaline kavuştu.

ÖZEL LİSELER ÇÖKÜŞTE

Anadolu liselerinde başarı oranı geçen yıla göre bir adım artarak yüzde 30’a yükseldi. 639 bin 16 Anadolu lisesi mezunundan 180 bin 988’i lisans bölümlerine yerleşti.

Yabancı dilde eğitim veren özel liselerde lisans bölümleri için başarı oranı yüzde 36’ya düşerken, 164 bin 694 öğrencinin mezun olduğu diğer özel liselerde de başarı oranı yüzde 26’ya düştü. Meslek liselerinde ise en çok önlisans bölümleri tercih edildi. Her 5 meslek lisesi mezunundan biri ön lisans bölümlerine yerleştirildi.

EN YÜKSEK ORAN SOSYAL BİLİMLERDE

2019 yerleştirme verilerine göre, başarı oranında lisans alanında en yüksek oran sosyal bilimler liselerinin oldu. 7 bin 838 sosyal bilimler lisesi mezunundan 4 bin 561’i lisans bölümlerine yerleşerek, başarı oranını yüzde 58’e taşıdı. Sosyal bilimlerin ardından ise özel fen liseleri geldi. 12 bin 703 özel fen lisesi mezunundan 6 bin 779’u lisans bölümlerine yerleşti. Bu liselerin başarı oranı, 4 yıllık bölümlerde mezunlarına göre yüzde 53 oldu. 41 bin 201 fen lisesi mezunundan 20 bin 361’i lisans bölümlerine yerleşti.