10 Ekim Katliamı davasında yeni gelişme: İnsanlığa karşı suç

Gar Katliamı'na ilişkin davada, örgüt yöneticiliği suçundan ceza alan sanık hakkında ‘insanlığa karşı suç’, ‘kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ek iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

Ankara Garı’nda 103 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısına ilişkin davada mahkeme, 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 sanığa da 7,5-18 yıl hapis cezaları vermişti. Mahkeme karar duruşmasında örgüt yöneticiliği suçundan 18 yıl hapis cezası verdiği sanıklardan Erman Ekici’nin 10 Ekim Katliamında da sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle "kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, mahkemenin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu, Ekici hakkında hazırladığı iddianamede "kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs" ile TCK 77. maddesinde düzenlenen "insanlığa karşı suç" suçlarından ceza talebinde bulundu.

Böylece, ilk defa Gar Katliamı'na ilişkin davada bir sanık "insanlığa karşı suç" maddesi kapsamında suçlanmış oldu.

Davanın avukatlarından Senem Doğanoğlu, istenen cezanın önemine dikkat çekerken “En olumlu yanı ise eylemin zaman aşımı kapsamına girmeyecek olması” dedi.