1 Ocak'tan itibaren uygulanacak ücretli poşet uygulamasında değişiklik

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulacak olan ücretli poşet uygulamasında değişikliğe gidildi. Bazı reyonlarda poşet ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulacak ücretli poşet uygulamasında değişikliğe gidildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “1 Ocak’tan itibaren manav, şarküteri ve ekmek reyonunda poşetler ücretsiz olacak” dedi.

Uygulamanın bazı poşet gruplarını kapsamadığının belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetleri kapsam dışında bıraktık. Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetleri de tüketicilerimiz uzaktan satışlar dahil, ücretsiz olarak temin etmeye devam edecek."