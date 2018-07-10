1 numaralı CBK ile 9 kurul oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlanmaya başladı. 1 numaralı CBK ile cumhurbaşkanının, yardımcılarının, teşkilatının görev ve yetkileri belirlenirken 9 ayrı kurul oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanının, yardımcılarının, teşkilatının görev ve yetkileri belirlendi.

1 numaralı kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları", "Eğitim ve Öğretim Politikaları", "Ekonomi Politikaları", "Güvenlik ve Dış Politikalar", "Hukuk Politikaları", "Kültür ve Sanat Politikaları", "Sağlık ve Gıda", "Sosyal Politikalar" ile "Yerel Yönetim Politikaları" Kurulları olmak üzere 9 ayrı kurul oluşturuldu.

Bakanlıklar, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerini ortak alanlardaki konularda koordinasyonu sağlamak üzere koordinasyon toplantıları gerçekleştireceği de belirtildi.

CUMHURBAŞKANI'NA DOĞRUDAN BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR BELİRLENDİ

Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olacak kurum ve kuruluşlar, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu olarak belirlendi.

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinde 16 bakanlık ve bunların bünyesindeki müdürlükler, daire başkanlıklarının görev ve yetkileri belirlendi.

7 kısım 192 sayfadan oluşan 1 numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin görevleri ve çalışma usullerine de yer verildi.