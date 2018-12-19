1 milyon 500 bin lira ödül ile aranan IŞİD üyesi serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD üyesi Ayşenur İnci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi