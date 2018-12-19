1 milyon 500 bin lira ödül ile aranan IŞİD üyesi serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde teslim olan IŞİD içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödüllü mavi listede bulunan Ayşenur İnci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen IŞİD terör örgütü üyesi Ayşenur İnci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İnci, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Ayşenur İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.