1 milyar 720 milyon liraya yapılan EXPO 2016, düğün salonuna çevrildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde 1 milyar 720 milyon liralık tutarla hayata geçirilen EXPO 2016’nın düğün salonuna çevrildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2016 yılında resmi törenle açılışı yapılan Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO 2016'nın, düğün salonu olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde olan EXPO 2016 Antalya Ajansını ve organizasyonunu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetiyordu.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, EXPO'nun uzun bir zamandır atıl bir vaziyette olduğunu belirten Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Özge Köksal, bunu faal hale getirmek adına da birçok girişimde bulunulduğunu fakat başarılı olunamadığını söyledi.

Köksal, “Bu alanın düğün salonu olarak kullanılması doğru bir karar değil. Kent dinamikleriyle birlikte tartışılıp, EXPO alanının bütünlüğünü kapsayan bir proje geliştirilmeli. Günü kurtarmak adına sadece basit yöntemlerle projeler üretilmemeli. EXPO'ya çok ciddi yatırımlar yapılmış, yani hepimizin cebinden çıkan ciddi paralarla hayata geçirilmiştir. Parçalı, parçacı yöntemlerle çözüm alınamaz. Bunlar gelip geçici yöntemler” diye konuştu.