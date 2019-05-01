1 Mayıs'ta işçi cinayeti!

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, maden ocağında krom taşınan traktör, devrildi. Kazada sürücü Musa Şahinoğlu (46) hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, maden ocağında krom taşınan traktör, devrildi. Kazada sürücü Musa Şahinoğlu (46) hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı Alacakaya ilçesinde meydana geldi. Kef Bölgesi'nde bulunan maden ocağında krom taşıyan Musa Şahinoğlu'nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Şahinoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Beraberindeki Hasan Çelik ise yaralandı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik tedavi altına alındı. Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.