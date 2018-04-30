1 Mayıs İstanbul programı açıklandı

DİSK, 1 Mayıs'ta Maltepe'de yapılacak mitingin programını açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 1 Mayıs programını açıkladı.

Açıklamada mitingin saat 13.00'te başlayacağı duyuruldu, yürüyüş kollarına ilişkin bilgi paylaşıldı:

İstanbul'da Maltepe Sahil Etkinlik alanında düzenlenecek 1 Mayıs 2018 Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü mitingi için yürüyüşler üç koldan saat 12'de, miting programı ise saat 13'de başlayacaktır.

DİSK üyesi sendikaların, diğer işçi sendikalarının başında olduğu kortej Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafında (Piri Reis caddesi ile kesiştiği nokta) toplanacaktır.

Feyzullah Caddesinde toplanan kortej ise Kartal-Cevizli tarafındaki kola katılacaktır.

KESK-TMMOB ve TTB'nin başında olduğu kortej ise Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafında (Büyükyalı caddesi ile kesiştiği nokta) toplanacaktır.