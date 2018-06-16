1 Mart tezkeresini, Irak işgali işbirlikçiliğini AKP reddetmiş

Youtube'da 'Mevzular Erken Seçim' özel programına katılan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin İran'ı vurmak için İncirlik Üssü'nü kullanmaya kalkması durumunda izin verilip verilmeyeceği şeklindeki soruyu yanıtlarken 'terörle mücadele' dışında böyle bir kullanıma izin vermeyeceklerini söyledi. Yıldırım, ABD, Irak'ı işgal ederken de işbirliği yapmadıklarını, '1 Mart tezkeresi'ni reddettiklerini iddia etti. 2003 yılında tezkereyi TBMM'ye AKP hükümeti sunmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Youtube'da "Mevzular Erken Seçim" özel programına katıldı. Yıldırım, ABD'nin İncirlik Üssü'nü İran'a karşı kullanmasına izin vermeyeceklerini iddia etti. Yıldırım, İncirlik Üssü'ne ilişkin soruyu yanıtlarken "1 Mart tezkeresini reddettikleri"ni de iddia etti. 2003 yılında ABD ve müttefiklerinin Irak işgali sırasında, Türkiye topraklarının ve üslerin kullanımı yoluyla işgal işbirlikçiliğine yönelik tezkere AKP iktidarı tarafından TBMM gündemine getirilmişti. Tezkere muhalefet ve partisinin talimatı dışına çıkan bazı milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti. Tezkere oylaması sırasında Ankara'da toplanan ve Irak işgaline karşı çıkan on binlerce kişi, toplumsal muhalefet red kararında en önemli etken olmuştu.

ABD İRAN'I VURMAK İÇİN İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ KULLANMAK İSTERSE?

Başbakan Yıldırım, "Amerika Birleşik Devletleri derse ki ben İran'ı vuracağım, İncirlik'i kullanacağım derse izin verecek miyiz?" şeklindeki soruya karşılık, İncirlik'in sadece terörle mücadele amaçlı kullanımına izin verildiğini söyledi.

Yıldırım, "Biz İncirlik'i sadece terörle mücadele amaçlı kullanımına izin verdik. Herhangi bir ülkeyi vurmak için asla ve asla bizim üslerimizi kullanamaz. Irak'ı işgalinde Amerika Türkiye'yi kullanabildi mi? 1 Mart tezkeresini hatırlayın. 1 Mart tezkeresi, Amerika'nın üsleri ve Türk topraklarını kullanarak yapacağı bir operasyondu, biz reddettik. Onun dışında İran bizim 600 asırlık, Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan beri herhangi bir şekilde savaş yapmadığımız komşumuz. Bir komşumuza karşı savaşta bizim onlara destek sağlamamız asla düşünülemez" ifadesini kullandı.

90 GÜNLÜK ANLAŞMA

ABD ile Türkiye arasında mutabakata varılan Menbiç yol haritasına ilişkin Yıldırım, "Şu anda 90 günlük bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma ne? 90 gün içerisinde belirli bir takvime göre buradan PKK uzantısı PYD, YPG, bu unsurlar çıkartılacak. Oradaki yönetim yerel yönetime devredilecek. Bu Türkiye'nin ısrarlı gayretleri sonucu bu noktaya geldi. Biz ne dedik? Bugün El Bab'dayız, yarın Afrin'deyiz, öbür gün de gerekirse Münbiç'te oluruz. Terörle mücadelenin Fırat'ın doğusu batısı diye bir şey yok. Tehdit Türkiye'ye, bayrağımıza, ülkemize, milletimize, insanımıza nereden gelirse gelsin biz oradayız. Geçmişte yaşadığımız tecrübelere bakarsak tedbirli olmamızda fayda var. Obama yönetiminde de bunlar oradan çıkarılacaklardı. Bize verilen söz var ama çıkarmadılar. Şimdi bunu yazılı hale getirdik. Söz uçar yazı kalır. İmzalar atıldı, uygulamazlarsa bu onların ayıbı. Ne yapalım canım uygulamadılar, Amerika büyük devlet onunla mı uğraşalım diyecek halimiz yok. Hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yaparız" dedi.

'İSRAİL'E YAPTIRIMLARIN EN FAZLASINI YAPTIK'

Türkiye-İsrail ilişkilerine değinen Yıldırım, İsrail'e en fazla yaptırımı kendilerinin uyguladığını ileri sürdü. Elle tutulur yaptırımların olduğunu aktaran Yıldırım, büyükelçiyi çektiklerini, diplomatik ilişkileri dondurduklarını en önemlisi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplanmasını sağladıklarını bildirdi.