1 aylık meyve masrafı 30 bin TL...

Adnan Oktar ve müritlerinin yaşadığı lüks villanın aylık masrafının 100 bin lirayı geçtiği belirtildi. Günlük mutfak ve ev ihtiyaçları Çengelköy’deki belirli esnaftan karşılanan villanın sadece aylık meyve gideri ise 30 bin TL.

Adnan Oktar Cemaatine yönelik operasyonun merkezi konumunda bulunan Kandilli sırtlarındaki Boğaz manzaralı villanın aylık gideri ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Büyük bir bölümü kaçak olan labirent şeklinde yaklaşık 100 odalı villanın aylık elektrik faturası ortalama 20 bin lira. 30 müridinin sürekli kaldığı villada bulunanların sayısı, gün içerisinde ziyaretçilerle birlikte 50’yi geçiyor. Su faturası aylık ortalama 20 bin lira. Oktar, su faturasını düşürmek için 4 yıl önce villa bahçesine artezyen kuyu yaptırmış. Kullanma suyu kuyudan karşılanarak villanın su faturası biraz düşürülmüş.

Villada kalan müritlerin hepsinin temizlik, bahçe bakımı, ihtiyaçların karşılanması gibi çeşitli sorumluluk alanı var. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayan müritler, Çengelköy’de belirli esnaflardan alışveriş yapıyor. İlaçlar da hep aynı eczaneden alınıyor. Haftada iki defa manava giden müritler kasa kasa meyve ve sebze alıyor. Ay sonu toplu fatura kesilip ödeme yapılıyor. Oktar’ın yaşadığı villanın sadece aylık manav masrafının 30 bin lira olduğu ifade ediliyor.

Villada bulunan yaklaşık 20 aracın yakıtı da yine Çengelköy’deki aynı istasyondan alınıyor. İstasyonla yapılan anlaşmayla yakıt masrafı ay sonu toplu ödeniyor. Yakıt masrafının da aylık 25 bin lira civarında olduğu belirtiliyor.