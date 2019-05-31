'Zümrüt Apartmanı' yazar ve yayıncısı için 10 yıla kadar hapis istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma başlatılan 'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazar ve yayıncısı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çocuğa cinsel istismar suçunu öven ifadelerin yer aldığı ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da 'müstehcen yayın yapmak' suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'müstehcenlik' suçunu düzenleyen 226. maddesinin 3. fıkrası 5 yıldan 10 yıla kadar ceza öngörüyor, Topçu ise aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

TCK 226. maddesinin 3. fıkrasında, "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" deniliyor. Aynı maddenin 5. fıkrasında ise "Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükmü yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Avukat Müjde Tozbey Erden 24 Mayıs 2019 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına vermişti. Dilekçeyle, kitabın içeriğinde anlatılan çocuğa yönelik cinsel istismar eylemlerinin şehvetli ve pornografik bir dille anlatılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi gereği “müstehcenlik” suçunu oluşturduğu ve basın kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle şikayetçi olunmuştu. Kitap sosyal medya tartışmalarıyla başlayan bir şekilde ülke gündemine girmiş, yazar ve yayınevinin kitabı savunmaları tepki çekmişti.