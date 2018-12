Zorunlu din dersine karşı hukuk kazanımı: Muafiyet kararı kesinleşti

Çocuğunun zorunlu din dersinden muaf olması için hukuki mücadele veren Selnur Aysever'e bir müjde daha geldi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 'din dersinin eşitlik ilkesine aykırı' olduğu yönündeki kararı kesinleşti. Aysever, kesinleşme kararını sosyal medyada paylaştı. Kesinleşme kararını Emre Kongar, Orhan Gökdemir gibi akademisyen, gazeteci ve yazarlar da sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

İstanbul Üsküdar'daki İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi İlkokulu 4. sınıf öğrencisinin velisi Selnur Aysever'in zorunlu din dersine karşı mücadelesinde yargıdan bir müjdeli haber daha geldi. İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 11 Ekim 2018'de verdiği "zorunlu din dersinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu" yönündeki kararı kesinleşti.

Anne Selnur Aysever, kesinleşme kararını sosyal medyada, "Bu fotoğraf, zorunlu din dersine karşı açtığım davayı kazandığımı belgeleyen fotoğraftır. Karar kesinleşti ve artık kızım eğitim hayatı boyunca din dersinden muaf olacak. Avukatım Özge Demir ve Aydınlanma Hareketi’ne sonsuz teşekkürler" notuyla paylaştı.

Kesinleşme kararını Emre Kongar, Orhan Gökdemir gibi akademisyen, gazeteci ve yazarlar da sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Prof. Emre Kongar, "Bir hukuk savaşımının zaferi... Pek çok öğrenci velisine örnek olacak" derken, gazeteci-yazar Orhan Gökdemir de, "İşte böyle. Çocuklarınızı yobazlara yem etmeyeceksiniz..." dedi.

Selnur Aysever, soL'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Kararın kesinleşmesinden dolayı çok mutluyum. Ücretsiz, laik ve bilimsel eğitim almak her çocuğun hakkı. Zorunlu din dersi ile mücadele önemli ancak tek başına yeterli değil. Eğitim müfredatındaki hatta hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan gericileşmeyle de mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Pek çok ebeveyn sınav kaygısı, “fişlenme” kaygısı gibi sebeplerle adım atamıyor. O kadar çok tebrik eden oldu ki. Bu kararla umutlandık, diyen. O ebeveynler de mücadele ederse geleceğimiz için birlikte umutlanabiliriz. Avukatım Özge Demir’e ve beni bu süreçte her bakımdan bilgilendiren Aydınlanma Hareketi’ne çok teşekkür ederim."

Üsküdar'daki İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi İlkokulu 4. sınıf öğrencisinin velisi Selnur Aysever, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf tutulması talebiyle 5 Ekim 2017'de bir dilekçe vermişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başvuruyu "Hristiyan ya da musevi dinlerinden birine mensup olduğunuzu belgelendirin" diyerek 10 Kasım 2017'de reddetmişti. Bunun üzerine ret yanıtını avukatı Özge Demir aracılığıyla idare mahkemesine taşıyan Selnur Aysever, "ret" işleminin iptalini talep etmişti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi yaklaşık bir yıllık değerlendirme sürecinin ardından kararını vermişti. Mahkeme, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "ret" işlemini hukuka aykırı bularak iptal etmişti.