Zorunlu deprem sigortasında değişiklik

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişikliğe gidildi.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin ikinci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi: