Zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki çocuk düğün salonundan kurtarıldı

Ankara'da 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği ihbarında bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, polisin operasyonuyla düğün salonundan kurtarıldı. Anne, baba ve damat gözaltına alındı

Ankara'da 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği ihbarında bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, polisin operasyonuyla düğün salonundan kurtarıldı. Anne, baba ve damat gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Altındağ ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Y.Ç, dün akşam saatlerinde 23 yaşındaki T. Ç. ile evlendirilmek üzere ilçede bulunan düğün salonuna götürüldü. Gelin odasında bekletilen kız çocuğu, polis ekiplerini arayarak "ailesi tarafından zorla evlendirildiği" ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düğün salonuna giderek küçük kızı düğün salonundan aldı.

'BENİ AİLEME DEĞİL, YURT DIŞINDAKİ AKRABALARIMA TESLİM EDİN'

Küçük kız çocuğunu karakola getiren ekipler kıza "Seni kime teslim edelim" diye sordu. Bunun üzerine kız çocuğu ailesine iade edilmek istemediğini belirterek "Beni yurt dışındaki akrabalarıma gönderin" dedi.

Ekipler kız çocuğunun talebi üzerine 14 yaşındaki Y.Ç.'yi Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Ayrıca kızı zorla evlendirmek istedikleri iddia edilen anne ve babası ile damat T.Ç. hakkında ise yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis ekiplerince koruma altına alınan çocuğun ise Sosyal Hizmetler yetkilileri koordinesinde bir sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.