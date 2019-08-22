Zonguldak'ta heyelan: İstinat duvarı altı evin üstüne çöktü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarı altı evin üstüne çöktü. Ereğli'de ise 10 kişi evlerinde mahsur kaldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dün yaşanan kuvvetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte kopan istinat duvarı 20 kişinin yaşadığı 6 evin üzerine çöktü. Sokakta kalan yurttaşlar geceyi komşularında geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan yağış yolları göle çevirdi. Araçlar yollarda arızalandı. Su seviyesi 70 santimetreye yükseldi. Metrekareye 120 kg yağış düştüğü tespit edildi. Öte yandan kuvvetli yağışla birlikte çeşitli bölgelerde heyelanlar meydana geldi.

YOL ÇÖKTÜ

Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nin girişinde bulunan yolda çökme meydana geldi. Dere kenarında olması sebebiyle DSİ tarafından yaptırılan korkuluk demirleriyle birlikte istinat duvarı da çöktü.

Derenin karşısındaki seranın bulunduğu bölgede de heyelan meydana geldi. Derenin yakınındaki bir çay ocağı binasının altındaki dolgu boşaldı.

EREĞLİ'DE MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Çaylıoğlu deresinde su seviyesinin yükseldi. Çaylıoğlu köyünde 4, Çiğdemli köyünde baraj deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu iki ayrı hayvan çiftliğinde 6 kişi mahsur kaldı.

