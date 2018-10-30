Ziya Selçuk: Liselere giriş sınavı haziranda olabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselere giriş sınavı (LGS) için, 'Sınavla ilgili takvim üç hafta içinde açıklanacak. Haziran ayı içinde olabilir ama daha netleşmedi' dedi. Selçuk, okul öncesi eğitimin üç yıl sonra zorunlu hale geleceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu’nda öngörülen çalışmaların pilot uygulamaların ardından gerçekleşeceğini söyledi.

Okul öncesinin üç yıl sonra zorunlu hale geleceğini, özel okullarda çalışan öğretmenlerin en düşük ücretleri konusunda bir standart belirleme hedefleri olduğunu, liselere giriş sınavının haziranda olmasını planladıklarını, sözleşmeli öğretmenliğin kalkmayacağını, öğretmenliğe girişte mülakatların devam edeceğini anlatan Bakan Selçuk, Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı’nın sorularını yanıtladı.

Selçuk'un açıklamaları şöyle:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK DEVAM EDECEK: 60 bine yakın sözleşmeli öğretmen var. Şu haliyle bu uygulama sona ermeyecek. Sözleşmeli öğretmenlik yokken belli bölgelerde öğretmen bulmakta zorlandık. Kadrolu öğretmenler gelip, sonra tayin istiyordu, orası boşalıyordu. Çocuklarımız öğretmensiz kalıyordu. Önceliğimiz çocukların eğitim hakkı. “Çocuklarımızın eğitim hakkını, öğretmenimi de mağdur etmeden nasıl iyileştirebiliriz” diye bakıyoruz. O nedenle 6 seneyi 4’e indiriyoruz. Tümüyle kalkması gibi bir seçenek yok.

KOLEJLERDE DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞANA DESTEK: Ücrette asgari sınır belirlenmeli. Bu sınırın TL olarak hangi düzeyde olacağı henüz netleşmedi. Özel öğretimle ilgili geçtiğimiz yıllarda hızlı süreçten dolayı öğretmenlerin özlük hakları ve aldıkları ücretler konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bunun için de asgari standart anlamında bir tebligat olacak. Çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki öğretim yılı geçerli olacak. Asgari ücrete kadar varan öğretmen ücretlerinden söz ediliyor. Öğretmenin bir yaşama standardı, hizmet edebilmesi için gereken şartlar var.

EĞİTİM FAKÜLTELERİNE GİRİŞ DAHA YÜKSEK PUANLA OLMALI: Öğretmenin geldiği kaynağı düzenlemeliyiz. Eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin daha yüksek puanlarla girmesi için birtakım düzenlemeler yapmalıyız. Çıtayı yükseltip, az sayıda öğrenci mezun etmeliyiz. Şu anda 40 binin üzerinde öğrenci mezun oluyor. Daha az sayıda öğrenciyle eğitimde istihdamı iyileştirmek mümkün. Orta vadede yüksek lisans yapmayanın öğretmen olmaması gerekir.

LİSELERE GİRİŞ SINAVI HAZİRANDA OLABİLİR: Liselere Geçiş Sınavı için örnek soruları yayınlamaya başladık. Çocuklar birden bire sürpriz sorularla sınavda karşılaşmayacak. Onlara “Ezberleyerek, yaprak test çözerek bir şey yapamazsınız” mesajını vermeye çalışıyoruz. Bu soruları dikkate alarak öğrenme sürecini gözden geçirsinler. Öğretmen de dönüşmek durumunda. Öğretmeni yalnız bırakmamalı. Nasıl dönüşeceği konusunda yol haritası, kaynak, hizmetiçi eğitim vermeliyiz. Sınavla ilgili takvim üç hafta içinde açıklanacak. Haziran ayı içinde olabilir ama daha netleşmedi.

OKUL ÖNCESİ ÜÇ YIL SONRA ZORUNLU: Üç yıl sonra zorunlu hale gelecek. Bu sürede ancak altyapı olgunlaşır. Kaç öğretmene ve dersliğe ihtiyacımız olduğunu, yatırım bütçemizi, hepsini alt başlıklarıyla ele aldık. Planlama zamana yayılacak.