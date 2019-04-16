Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı davasında sanıklara beraat

Giresun'da yüzde 75 zihinsel engelli kadına tecavüz eden sanıklar, bugün görülen karar duruşmasında beraat etti.

Giresun’da yüzde 75 zihinsel engelli H.K.’ye tecavüz eden iki sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Dava boyunca tutuksuz yargılanan sanıklar, karar duruşmasında beraat etti.

Sendika.org'ta yer alan habere göre Adli Tıp Kurumu’nun “yüzde 75 zihinsel engelli” raporuna rağmen kendisiyle hiçbir görüşme yapmadan, zihinsel engelli olduğunu kabul etmemesi yönündeki tutumuyla birlikte, tüm taleplere, itirazlara ve delillere rağmen sanıklar yargılandıkları “nitelikli cinsel saldırı” ve “konut dokunulmazlığı ihlali” suçlarını işlediklerine dair somut delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Bugün görülen karar duruşmasında konuşan baba Avni K. sanıkların tutuklanmasını istedi.

Baba, şunları söyledi: "Ben çocuğumun engelli olduğunu söyledim ve buna dair evraklar mevcut. Sanık silahla eve girip benim çocuğumu mağdur etti. Benim çocuğumun hakkı savunulmuyor, anlamıyorum. Ben adalet istiyorum. Çocuğumun engelli olduğuna dair raporlar var."

Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı avukatı Fatma Şişman da sanıkların tutuklanmasını isteyerek, “Mağdurun ısrarlı ifadesinden de anlaşıldığı gibi sanık silahla mağdurun iradesi dışında zorla eylemde bulunmuştur. Her iki sanıktan da şikayetçiyiz” dedi.