Zeynep Bakır artık özgür: Poyraz Ali ve annesi buluştu...

2013 yılından bu yana hapishanede adalet mücadelesi veren Zeynep Bakır, bugün özgürlüğüne kavuştu. Bakır'ı cezaevi kapısında oğlu Poyraz Ali elindeki çiçeklerle karşıladı.

2013 yılından bu yana oğlu Poyraz Ali'yle birlikte adalet mücadelesi veren Zeynep Bakır, bugün özgürlüğüne kavuştu.

Bakır, cezaevi kapısında kısa süre önce yanından ayrılarak okula başlayan oğlu Poyraz Ali tarafından karşılandı.

KOMİK SUÇLAMALAR, HUKUKSUZ TUTUKLAMA

Basın açıklaması yapmak, Özgür Karadeniz’in Sesi gazetesine yazı yazmak ve 1 Mayıs’a katılmaktan "suçlanan" Zeynep Bakır, henüz iki yaşına girmemiş oğlu Poyraz Ali ile birlikte 2013 yılında gözaltına alındı, sonrasında tutuklandı.

O tarihten bu yana kesintisiz devam eden özgürlük mücadelesi ise sürekli AKP duvarına takıldı.

Atipik otizm teşhisi nedeniyle annesiyle birlikte özel bir eğitim alması gereken Poyraz Ali'nin ve özgürlük talebiyle mücadele eden Emrah Bakır'ın talepleri her defasında geri çevrildi.

"Bizim çocuklarımız da çocuk, biz de anneyiz! Çocuklara ayrım, haksızlık yapılan bir ülkede kimse adaletten bahsedemez" diyen Zeynep Bakır, tüm hukuksuzlukların ardından bugün özgürlüğüne kavuştu.

Gebze Cezaevinde sabah saatlerinden bu yana ailesi ve yakınları tarafından tahliyesi beklenen Zeynep Bakır'ı eşi Emrah ve oğlu Poyraz Ali karşıladı.

Tahliyenin ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı...