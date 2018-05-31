Zeybekçi: Spekülatörler de bize katılacak

Ekonomi Bakanı Zeybekçi Haziran ayında açıklanacak 2018 yılı ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7,5 civarında olacağını, 2018 yılı ihracatının da 172-173 milyar dolara ulaşacağını öne sürdü.

Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) tarafından düzenlenen iftarda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Haziran ayında açıklanacak 2018 yılı ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7,5 civarında olacağını belirterek "2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru. Onun da üzerine çıkmayı başaracağız" dedi.

İftara katılan Sudanlı bakanlara teşekkür eden Zeybekci, DEİK'in kendileri için önemine işaret etti.

'İHRACAT HEDEFİ REVİZE EDİLECEK'

Zeybekçi "15 Temmuz ihanetine rağmen 2016'nın son çeyreğinden itibaren üst üste destansı şekilde rekorlar kırarak büyüyen bir Türkiye'yiz. 2017'de yüzde 7,4'lük bir büyümeyi gerçekleştirmiş ve bu büyümeyi de özel sektör yatırımları, üretim ve ihracata dayalı gerçekleştirmişiz. Bu ay, Mayıs dahil olmak üzere, 20 aydan beri ihracatını kesintisiz şekilde artıran, gelecekte de artırmaya devam edecek bir Türkiye'yiz. Bütçe açığı geçen sene yüzde 1,5'la Avrupa'nın tamamından daha iyi durumda bir Türkiye. 2018 Haziran'da yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru, onunda üzerine çıkmayı başaracağız" dedi.

İngiltere, Almanya ve Rusya'dan yapılan rezervasyonlardaki artışa işaret eden Zeybekçi, "Turizm gelirlerinde 2018 yılında yüzde 35'in üzerinde bir artış bekliyoruz" dedi.

'SPEKÜLATÖRLERİN 24 HAZİRAN YAKLAŞTIKÇA BİZE KATILDIKLARINI GÖRECEĞİZ'

"Spekülatör Latinceden gelen bir kelime. Roma İmparatorluğu döneminde, karşı ordunun içine Roma Ordusu ajan gönderir, Roma Ordusu'nun ne kadar muhteşem, askerlerinin, silahlarının ne kadar çok olduğu ile ilgili spekülasyon yapar karşı tarafın moralini bozarmış. Türkiye ile ilgili rakamlar ortada. Yurtdışına kaçmış olan bir gazeteci bozuntusu Türkiye'de kurla ilgili hükümet ya da iktidar ya da seçimlerle ilgili bağlantı kurmaya çalışıyor. Hiç boşuna heveslenme, senin salyaların akacak, hevesin de kursağında kalacak. Türkiye ekonomisi o kadar muhteşem, büyük ve derinliği olan bir ekonomi haline geldi ki, bu, bir zamanlar bilinmeyen suda kopan fırtınalardan sallanan ekonomi değil artık" diyen Zeybekçi "24 Haziran yaklaştıkça daha da rahatlayacak. Resim ortaya çıkmaya başladıkça, spekülatörlerin ümitlerini keserek bu işleri bıraktıklarını, belki yavaş yavaş da bize katıldıklarını hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

İLK ÇEYREK BÜYÜMESİ NE KADAR SAHİCİ?

İlk çeyrek büyümesinde sanayi üretim ve ihracatın katkısının yüksek olması bekleniyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk üç ayında sanayi üretim yüzde 10 civarında artış gösterdi. Ancak söz konusu artışta petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış ve kurdaki gelişmelerin etkili olduğu düşünülüyor. Üretimin değer bazındaki artışının miktar hesaplamalarından yeterince arındırılamadığı görülüyor. Bu konudaki en önemli veri elektrik tüketimindeki artış. Elektrik tüketimi aynı dönemde yüzde 3 arttı ve sanayi üretimin miktar bazında daha az arttığına ilişkin tahminleri güçlendirdi.